اجتماع لقيادتي حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني

2020/11/09 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

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اجتماع لقيادتي حزبي الديمقراطي الكردستاني برئاسة نائب رئيس الحزب نيجيرفان البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس المشترك للحزب بافل الطالباني وبحضور أعضاء من المكتب السياسي للحزبين / محور الاجتماع الهجوم الاخير ل PPK على البيشمركة والاتفاق السابق بين للحزبين حول تشكيل الكابينة الوزارية الحالية

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