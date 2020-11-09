بدء إجتماع الكاظمي والمالية النيابية لمناقشة الإقتراض وموازنة 2021

2020/11/09 | 12:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع يجمع رئيـس مجـلس الـوزراء مصطفى الكاظمي واعــضاء اللجـنة المـالية النـيابيــة لمـناقـشة قـانون الاقــتراض ومــوازنــة ٢٠٢١

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