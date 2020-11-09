القبض على أربعة دواعش في نينوى

2020/11/09 | 12:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : نينوى} تمكنت قوة أمنية من استخبارات نينوى، الاثنين، من القبض اربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.

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