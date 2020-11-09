المفوضية العليا للانتخابات تستعرض خطتها واستعداداتها بشأن إجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/09 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الاثنين، ، نائب رئيس المفوضية واعضاء المفوضية العليا للانتخابات.وقال بيان للدائرة الإعلامية ، أن “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي استضافت نائب رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والكادر الفني … Readmore

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