الحشد الشعبي: ننتظر الضوء الاخضر للانتشار في “العبارة” ومستعدون للتضحية

2020/11/09 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الحسيني

المعلومة/ ديالى..اكد الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، بان الحشد الشعبي ينتظر الضوء الاخضر للانتشار في ناحية العبارة وقراها شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اهالي ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) يطالبون منذ ايام بانتشار الحشد الشعبي في مناطقهم خاصة وانها تعرضت الى اعتداءات ارهابية راح ضحيتها العديد من الابرياء بينهم نساء في جرائم بشعة تقف ورائها عصابات داعش الاجرامية”.واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي على اهبة الاستعداد للانتشار في اي منطقة بديالى وتقديم التضحيات والدماء الزكية لاجل ان تنعم بالامن والاستقرار لكنه في ذات الوقت ينتظر ضوء اخضر وموافقات من القيادات العليا باعتباره قوة رسمية لاتتحرك الا بموجب تعليمات وضوابط محددة”.واشار الحسيني الى ان” كل المناطق التي ينتشر بها الحشد الشعبي امنة ومستقرة بشكل جيد بسبب الاجراءات والاساليب الامنية المتبعة في مواجهة الخلايا النائمة والاعتماد على الرصد الاستخباري في تعقب الإرهابيين”، مؤكدا أن “العبارة من المناطق التي قدمت الكثير من الشهداء في الاونة الاخيرة”.وكانت العبارة شهدت مؤخرا العديد من الخروقات الامنية خاصة قبل ايام بعد استشهاد 3 نساء وشرطي واصابة 4 اخريت بتفجير عبوتين ناسفتين بشل متعاقب.



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