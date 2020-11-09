الكاظمي بالمالية النيابية لحسم قانون تمويل العجز

2020/11/09 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، اجتماعاً مع اللجنة المالية

النيابية لمناقشة قانون تمويل العجز

المالي، تمهيداً لتمريره في مجلس

النواب.

وقال عضو اللجنة المالية، صادق مدلول في

منشور عبر "ف

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