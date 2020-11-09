"قبل الانهيار".. برلماني يدعو وزير المالية للاستقالة

2020/11/09 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب رعد الدهلكي، الاثنين، وزير

المالية علي علاوي الى تقديم استقالته

قبل وصول البلد الى "حالة الانهيار"،

مشيرا الى ان العراق يغلي والموظفين في

بعض المحافظات دخلوا في إضراب لحين صرف

رواتبهم.

وقا

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