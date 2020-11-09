جان كالفن (1509 - 1564) - غازي الصوراني

2020/11/09 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني مصلِح ديني ولاهوتي فرنسي، أحد أهم رجال الإصلاح الديني المسيحيين، وكان من أشد أتباع المذهب اللوثري (نسبة إلى مارتن لوثر).من "أهم أعماله "تأسيس الديانة المسيحية" الذي قام بتأليفه عام1536 م باللغة اللاتينية، ثم قام كالفن بترجمته إلى الفرنسية، وقد كان ذلك الكتاب من أوائل الكتب التي عرضت بمنطق واضح، وشمولية فكر الإصلاح الديني، دفاعاً وترويجاً للمذهب البروتستانطي في فرنسا، إلا أن الحكومة الف ......





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