بعد استقالة شهد.. اجتماع للشرطة بشأن البديل والأردني هيثم الشبول يصل غداً

2020/11/09 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مقرب من نادي الشرطة، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020) عن تحركات الادارة للبحث عن مدرب بديل لفريق الكرة بالنادي خلفا للمستقيل عبد الغني شهد، فيما أشار الى أن اجتماعاً منتظراً للادارة اليوم لمناقشة البديل، قبل وصول الاردني هيثم الشبول والذي سيتسلم مهمة المساعد للاجنبي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "إدارة الشرطة ستجتمع اليوم الاثنين لبدء التفاوض مع المدرب الاجنبي الذي تم اختياره كبديل لعبد الغني شهد، حيث كانت للبديل تجارب في الدوريات المغربية والتونسية والمصرية، والذي لايمكن الكشف عن اسمه قبل الدخول بالمفاوضات".

وأضاف، أن "المدرب المساعد هيثم الشبول سيصل يوم غد الثلاثاء من الاردن ليكون مساعداً للاجنبي وليس مديراً فنيا كما ذكرت بعض المواقع الرياضية".

واوضح المصدر، أن "الوحدة التدريبية المسائية اليوم سيقودها المدرب المساعد حسين عبد الواحد ومدرب اللياقة الاسباني غونزالو ومدرب الحراس عماد هاشم".

يشار الى ان عبد الغني شهد كان قد قدم إستقالته أمس الاحد من تدريب فريق الشرطة.

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