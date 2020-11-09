القوات العراقية تلقي القبض على اربعة ارهابيين في نينوى

2020/11/09 | 12:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق، اليوم الاثنين، عن القائها القبض على اربعة ارهابيين ضمن صفوف تنظيم "داعش" في نينوى....

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