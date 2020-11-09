النفط يرتفع إلى أكثر من 2.5 بالمئة

2020/11/09 | 12:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قفزت أسعار النفط، في بداية تعاملات الأسبوع ،اليوم الاثنين، بأكثر من 2.5%، مع زيادة الإقبال على النفط في ظل تراجع الدولار في الأسواق العالمية.

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