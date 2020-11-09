نائب: على الحكومة مواجهة بايدن بتفعيل قرار البرلمان بإخراج الأميركان

2020/11/09 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..أكد النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، الاثنين، أن جو بايدن لايغير موقفنا من قرار البرلمان بسحب القوات الامريكية، مشيرا إلى أن من واجب حكومة الكاظمي مواجهة الرئيس الجديد بتفعيل القرار على ارض الواقع.وقال حسين في تصريح لـ / المعلومة / , ان “انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة لايقدم ولايؤخر بالنسبة لنا لكون الاستراتيجية الامريكية للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط ثابتة فقط ربما تتغير بعض الأساليب في التعامل”.وأضاف ان ” القوى النيابية المصوتة على قرار انسحاب القوات الامريكية والأجنبية من العراق مازالت تسعى للضغط على حكومة الكاظمي بتفعيله وهو يمثل جزء أساسي من التزامات الكاظمي عندما خولناه برئاسة الحكومة”.وطالب حسين رئيس الوزراء بـ”تفعيل القرار ومواجهة الرئيس المنتخب بايدن بذلك قبل تسنمه المنصب رسميا , لكونه احد واجباته الأساسية ولحكومته”، مؤكدا “تمسك القوى السياسية بتنفيذ القرار وفق جدولة الانسحاب بشكل يضمن سلامة الجميع”.



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