اعتقال 4 ارهابيين في محافظة نينوى

2020/11/09 | 12:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاثنين، عن اعتقال 4 ارهابيين من تنظيم داعش في محافظة نينوى

وقالت وزارة الداخلية في بيان: تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى من القاء القبض على 4 ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى وفق مذكرات قبض قضائية لمطلوبيتهم وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين عملوا ضمن مايسمى بديوان الجند وولاية دجلة تحت كنى وأسماء مختلفة، وخلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

واوضح البيان: تم ايداع الارهابيين رهن التوقيت لإستكمال التحقيقات وأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية ‌

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