2020/11/09 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واعــضاء اللجـنة المـالية في مجلس النواب العراقي، لمـناقـشة قـانون الاقــتراض والمــوازنــة العامة للعام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. إجتماع الكاظمي واللجنة المالية النيابية لمناقشة الاقتراض وموازنة العام المقبل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. إجتماع الكاظمي واللجنة المالية النيابية لمناقشة الاقتراض وموازنة العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).