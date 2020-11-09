النزاهة تكشف عن نتائج تحرياتها حول تأهيل الجزرة الوسطيَّة لشارع في الديوانيَّة

2020/11/09 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، عن نتائج تحقيقاتها الأوليَّة بشأن ماأثير حول مشروع تأهيل الجزرة الوسطيَّة لشارع المصورين في محافظة الديوانيَّة، بعد ان شكلت فريق عمل؛ للوقوف على تلك المزاعم والتوجه السريع إلى موقع العمل.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وفي معرض حديثه عن إجراءات فريقه، أكد …

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