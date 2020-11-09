إنطلاق تسويق الذرة الصفراء في كركوك

2020/11/09 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال مديرية زراعة كركوك، انطلاق عمليات تسويق محصول الذرة الصفراء في المحافظة، لافتة الى ان الخطة المقرة تقدر بما يقارب 100 الف دونم، والكميات المتوقع انتاجها 250 الف طن.وذكرت زراعة كركوك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،، ان “من أولويتها هو أنجاح موسم التسويق وتخفيف …

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