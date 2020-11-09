خبير: الخروقات الامنية في حزام بغداد تقوض أمن العاصمة 

2020/11/09 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…حذر الخبير الامني صفاء الاعسم، الاثنين، الحكومة من مغبة اهمال الملف الامني لحزام بغداد، مبينا ان الخروقات الامنية في الرضوانية تقوض الامن في عموم العاصمة.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مناطق حزام بغداد تشهد خروقات امنية مستمرة وعلى الحكومة الاسراع في الكشف عن تفاصيل التحقيقات السابقة ووضع حلول عاجلة لمنع الخروقات”.واضاف ان “منطقة الرضوانية وبعض المناطق في حزام بغداد باتت بؤر ارهابية لا يمكن السيطرة عليها دون تفعيل الجهود الاستخبارية الدقيقة وشن عمليات عسكرية عاجلة”.وأشار الاعسم الى ان “الخروقات الاخيرة تنذر بخروقات امنية في قلب بغداد اذا ما تمت معالجة الخلايا الارهابية المنتشرة في حزام بغداد”.انتهى/ 25د

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