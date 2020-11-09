الدهلكي يدعو وزير المالية الى الاستقاله ..ويؤكد : بقاء هذا الرجل في منصبه انتحار للعراق

2020/11/09 | 12:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا النائب رعد الدهلكي، وزير المالية علي علاوي الى تقديم استقالته والحفاظ على ماتبقى من الوضع الاقتصادي في البلد قبل الوصول الى حالة الانهيار للدولة العراقية، مؤكدا :" ان بقاء هذا الرجل في منصبه انتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة اقالته ".وقال الدهلكي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان وزير المالية ، كما يبدو، يغالط نفسه او ربما لايعي ما يقوله، حين يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية لتسديد الرواتب ، في وقت هو يعلم جيدا ولديه الارقام كاملة بان ايرادات المنافذ الحدودية والضرائب وواردات النفط وبدلات ايجار عقارات الدولة تكفي لتسديد الرواتب لعدة اشهر مقبلة وليس فقط هذا الشهر".واضاف :" ان وزير المالية لايعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد وهو يتعامل مع الازمة باسلوب مبهم ويسعى جاهدا لالقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بذريعة قانون الاقتراض ، الذي لايختلف اثنان على ان المبلغ الموضوع فيه يزيد علامات الاستفهام على اداء هذا الوزير ونواياه بدل الشفاعة له".واشار الى ان " العراق يغلي والموظفون في بعض المحافظات دخلوا في اضراب لحين صرف رواتبهم ، والوزير لا يحرك ساكنا لصرف الرواتب بعد ان قطع قوت عوائلهم دون سبب".وتابع الدهلكي، لا نعلم ماهي غايته الحقيقية من هكذا اصرار على ايصال البلاد الى حافة الانهيار والغليان الشعبي، لكن كل ما نعرفه ان بقاء هذا الرجل في منصبه انتحار للعراق .



وعلى رئيس الحكومة ، بحال اراد الحفاظ على الامن والهدوء المجتمعي ، ان يقيل وزير المالية باسرع وقت ، واسناد وزارة المالية الى شخص آخر كفوء ومهني وقادر على ادارة الازمة قبل خروج الامور الى منحنيات لا تحمد عقباها"./انتهى10

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