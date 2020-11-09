2020/11/09 | 12:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ عقد رئيـس مجـلس الـوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا مع اعــضاء اللجـنة المـالية النـيابيــة لمـناقـشة قـانون الاقــتراض ومــوازنــة ٢٠٢١"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعقد اجتماعا مع اعــضاء اللجـنة المـالية النـيابيــة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعقد اجتماعا مع اعــضاء اللجـنة المـالية النـيابيــة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).