وزارة العمل تغلق التسجيل على طلب القروض

2020/11/09 | 12:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن غلق التسجيل على طلب القروض بدءا من هذا اليوم الاثنين .وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انه :" سيتم غلق التسجيل على طلب قرض في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم ٩-١١ الساعة الرابعة عصرا".واضاف انه : "سيتم ايقاف التسجيل والتحديث للعاطلين يوم ١٢-١١ لغرض المباشرة بسحب البيانات وتهيئتها للمقاطعة والفرز الالكتروني"./انتهى10

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