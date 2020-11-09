شاهد بالفيديو: أسرع من الطائرة بمرتين.. نجاح أول رحلة بأول وسيلة نقل جماعية جديدة منذ 100 عام

2020/11/09 | 12:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت شركة فيرجن هايبرلوب تحقيق إنجاز تاريخي مع نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة “هايبرلوب”، المشروع المستقبلي الذي سيشكل مع اكتماله نقلة غير مسبوقة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم.

سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة فيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، قال خلال متابعته لأول اختبار للنقل بالهايبرلوب: “يسعدنا أن نسهم في صنع تاريخ جديد مع أول ظهور لنمط جديد للنقل الجماعي منذ أكثر من 100 عام”.

شركة فيرجن هايبرلوب قالت إن المديرين التنفيذيين لديها وصلوا بسرعة بلغت 172 كيلومترا في الساعة إلى موقع اختبار نظام ديفلوب التابع للشركة في لاس فيجاس بولاية نيفادا.

بدعم من شركة موانئ #دبي العالمية، حققت شركة "ڤيرجن هايبرلوب" انجازاً تاريخياً مع نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة "هايبرلوب"، المشروع المستقبلي الواعد الذي سيشكل مع اكتماله نقلة غير مسبوقة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم.



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— عـ لـ و م ا لـ د ا ر (@oloumaldar) November 9, 2020

وكان جوش جيجل، الرئيس التقني والشريك المؤسس، وسارة لوشيان، مدير تجربة الركاب، في فيرجن هايبرلوب أول من خاض هذه التجربة.



وأجري الاختبار في موقع “ديفلووب” للاختبارات التي أجرتها الشركة لمسافة 500 متر في لاس فيجاس بولاية #نيفادا

وقام الراكبان برحلتهما الأولى على متن مركبة XP-2 والتي صممتها مجموعة بيارك آنجلز، وقد صُممت المركبة التجريبية ذات المقعدين لإثبات أن الركاب يمكنهم التنقّل بأمان في حين أن المركبات في مرحلة الإنتاج ستكون أكبر لتتسع لعدد 28 راكباً.

ويمهد هذا الإنجاز التاريخي الطريق أمام تبنّي أنظمة هايبرلوب حول العالم، ما يمثل خطوة جوهرية نحو تطبيق المشاريع في المنطقة خاصة في السعودية و الإمارات.

وتتوقع شركة فيرجن هايبرلوب مستقبلا تتدفق فيه الكبسولات المعلقة المليئة بالركاب والبضائع عبر أنابيب مفرغة بسرعة 966 كيلومترا في الساعة أو أسرع، وقالت الشركة إنها تعمل من أجل الحصول على شهادة السلامة بحلول 2025 والعمليات التجارية بحلول 2030.

وتستغرق الرحلة في نظام هايبرلوب بين نيويورك واشنطن 30 دقيقة فقط.



وسيكون ذلك أسرع بمرتين من الرحلة بالطيران وبأربع مرات من قطار فائق السرعة.

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