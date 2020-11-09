2020/11/09 | 12:53 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انعقاد اجتماع بين رئيس الوزراء واللجنة المالية النيابية لحسم قانون الاقتراض 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انعقاد اجتماع بين رئيس الوزراء واللجنة المالية النيابية لحسم قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انعقاد اجتماع بين رئيس الوزراء واللجنة المالية النيابية لحسم قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).