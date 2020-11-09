العراق يطالب المجتمع الدولي بمساعدته لفتح مقبرة الخسفة في نينوى

2020/11/09 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّد عضو هيئة المستشارين العراقيين سعد العبدلي، اليوم الاثنين، أن فتح مقبرة “الخسفة” في محافظة نينوى يحتاج الى جهد دولي.وقال العبدلي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “المقبرة الأكبر والأكثر دموية في منطقة (الخسفة) تحتاج الى جهود دولية، لعدم … Readmore

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