تقرير: الشهادات والجامعات المزيفة مشكلة تتنامى في العراق والشرق الاوسط

2020/11/09 | 12:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لموقع ” كلتشريكو” ان قضية الشهادات الجامعية والجامعات المزيفة اصبحت مشكلة تتنامى في العراق ودول الشرق الاوسط ، حيث يبحث بعض السياسيين واصحاب المناصب على طريقة لاكتساب المكانة ، والحصول على وظائف ، وفي بعض الحالات تحسين سمعة الشخص.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” العراق ليس البلد الوحيد الذي تنتشر فيه الشهادات الوهمية بالطبع، حيث يزعم عدد لا يُصدق من السياسيين في الدول العربية الأخرى أنهم حاصلون على درجة الدكتوراه ، حيث تسمح الشهادات الاحتيالية أيضًا للأشخاص بالحصول على وظائف لا يستحقونها ، وقد يؤدي ذلك في بعض أنواع العمل إلى تعريض حياة الناس للخطر”.واضاف ” في اوروبا على سبيل المثال أصدرت جامعة نرويجية مزيفة شهادات في التمريض لأشخاص في مصر.



وحدثت أشياء مماثلة في مجال الطيران، ففي حزيران الماضي ، أوقفت الخطوط الجوية الباكستانية 150 طيارًا من أصل 434 طيارًا بعد أن تبين أن لديهم “تراخيص وهمية أو مشبوهة”.وتابع أن ” المؤهلات الاحتيالية عبر الشهادات الوهمية منتشر بشكل متزايد في دول الخليج بحسب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الذي نظم ندوة حول هذا الموضوع العام الماضي.



من الصعب تحديد حجم المشكلة بدقة ، لكن في الكويت ، التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن أربعة ملايين نسمة ، ظهرت مئات الدرجات العلمية الوهمية خلال العامين الماضيين”.وبين التقرير أن ” مصريا كان يدير عدة معاهد تدريب خاصة في الكويت قد باع 600 شهادة ودرجة علمية حيث بلغت اسعار تلك الشهادات المزيفة ارقاما عالية تراوحت ما بين 39 الى 65 الف دولار لكنها كانت تحمل اختاما رسمية حصل عليها البائع بطريقة ما من الجامعات المصرية ذات الصلة.



وقيل إن عملاء الرجل يشملون ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية وضابط كبير في الجيش وأحد أفراد العائلة المالكة”.واوضح التقرير ان ” الاحتيال في الحصول على الشهادة يحدث عادةً بإحدى طريقتين – بشهادة مزورة من جامعة حقيقية أو شهادة عديمة القيمة من جامعة مزيفة، وفي الوقت الذي يعد شراء شهادة مزورة حالة واضحة من الغش المتعمد ، لكن مع الجامعات المزيفة يكون الموقف الأخلاقي أكثر ضبابية لأنها تحافظ على مظهر من مظاهر التدريس الأكاديمي من خلال عرض دورات عن بعد او التعلم عبر الانترنت “.واشار التقرير الى أن ” الغرض الأساسي من هذه الجامعات المزيفة هو كسب المال، والتي تُعرف أحيانًا باسم مطاحن الدبلوم ، وهي موجودة منذ فترة طويلة ، خاصة في الولايات المتحدة ، لكن تطور الإنترنت سهّل أنشطتها ووسّع سوقها المحتمل”.ونوه التقرير الى أن ” بعض الجامعات المزيفة طورت حيلة لجعل شهاداتها التي لا قيمة لها تبدو صالحة.



مقابل رسوم إضافية ، ، حيث يوضح إعلان لـ “جامعة أوسلو الدولية” أنه يمكن إصدار شهاداتها مع أختام “موافقة” من وزارة الخارجية النرويجية ووزارة العدل وسفارة بلد المستلم.



وقدمت خدمات مماثلة ، مثل “جامعة باي ريدج” في النرويج و “جامعة فان هولاند” في هولندا، و عند القيام بذلك ، يستغلون بشكل مضلل جهازًا قانونيًا يعرف باسم التأكيد الموثق، فالاختام الموجودة على ظهر الشهادة – أصلية وتبدو رائعة بالتأكيد ، لكنها تؤكد فقط أن التوقيع الموجود في الجزء الأمامي من الشهادة يخص الشخص الذي يزعم أنه وقع عليها، في حين إنهم لا يصادقون على الدرجة نفسها”.



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