2020/11/09 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خوَّل وزير المالية علي علاوي، مدير عام دائرة العقارات باستخدام تسع من صلاحياته فيما يتعلق ببيع وإيجار أموال الدولة.

وأظهرت الوثيقة الموقعة من وزير المالية، أن الصلاحيات الممنوحة من الأخير إلى مدير عام دائرة العقارات، شملت صلاحية بيع وإيجار أموال الدولة، والتصديق على محاضرها والإعلان عن إنشاء الحقوق عند المساطحة على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتقسيط وتسديد بدلات البيع والإيجار، وصلاحية إيجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي ودون فوائد علنية، وتمديد عقد إيجارات العقارات غير السكنية، وصلاحية بيع أموال الدولة المنقولة بدون النشر بالصحفية الرسمية أو المزايدة العلنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يمنح 9 من صلاحياته إلى مدير عام دائرة العقارات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يمنح 9 من صلاحياته إلى مدير عام دائرة العقارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).