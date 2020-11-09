علي البديري: لن نصوت على قانون الاقتراض ما لم يتم تسديد مستحقات الفلاحين

2020/11/09 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة الحكمة النيابية، عدم التصويت على مشروع قانون الاقتراض ما لم يتم تضمينه دفع مستحقات الفلاحين.

وقال النائب عن الحكمة علي البديري خلال مؤتمر صحفي، إن مستحقات الفلاحين عن تسويق محاصيل الحنطة والشعير متوقفة منذ ستة أشهر، وأن تسديد مستحقاتهم لا يقل أهمية عن صرف رواتب الموظفين.

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