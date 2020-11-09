التربية: مستعدون لتوزيع الكمامات للطلبة حال استئناف دوام المدارس

2020/11/09 | 13:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة التربية، استعدادها لتوزيع الكمامات ومواد التعقيم على الطلاب حال استئناف الدوام الرسمي للعام الدراسي 2020-2021.

وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح القيسي للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة وبعد تنسيقها مع وزارة الصحة، أبدت استعدادها لتوفير الكمامات ومواد التعقيم بالمدارس التي سيتم افتتاحها عند استئناف الدوام فيها خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2020 ــ 2021".

وأضاف أنه "تم التنسيق مع منظمات دولية ومحلية لتقديم الدعم والإسناد لوزارة التربية لإنجاح الخطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد".





ولفت القيسي إلى "وجود توافق مع وزارة الصحة بشأن تطبيق الخطة الخاصة بالدراسة، فضلًا عن وجود تعاون كبير بهذا الجانب من أجل إكمال المسيرة التعليمية للطلبة والحفاظ على مستقبلهم في ظل انتشار جائحة كورونا".

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