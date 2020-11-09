لجنة برلمانية تخاطب الكاظمي: نحن أحق بتقييم المحافظين

2020/11/09 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الخدمات النيابية، إلاثنين،

بإشراكها في لجنة تقييم المحافظين.

وقال عضو اللجنة جاسم بخاتي في تصريح

للوكالة الرسمية، إن "اللجنة من المفترض

أن تكون حاضرة في لجنة تقييم المحافظين،

ولكن لغاية ال

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