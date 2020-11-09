2020/11/09 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، الاثنين، القبض على (٤) أشخاص

بتهمة النصب والاحتيال في ميسان.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير

الداخلية وبمتابعة وكيل

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