القانونية النيابية: الكاظمي سيقترض مبالغ لم تقترضها الدولة العراقية منذ تأسيسها

2020/11/09 | 13:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن حجم الديون العراقية، مبينة ان الكاظمي سيقترض 40 ترليون دينار وهو مبلغ لم تقترضه الدولة العراقية منذ تاسيسها.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “حكومة الكاظمي تحاول اقتراض 41 ترليون دينار لمدة 100 يوم فيما بلغ حجم الديون منذ تاسيس العراق ولغاية الان 54 مليار دولار”.وأضاف العقابي، ان “الحكومة لم تقدم اي جواب مقنع بشان حجم القروض التي ستقترضها والحاجة الفعلية لها سيما مع حجم الازمة المالية في البلاد”.واوضح ان “القروض لا تتضمن انشاء مصانع او مصالح استثمارية للعراق وعلى الجميع محاسبة الحكومة ومعرفة ما يجري خلف الكواليس وعدم ترك الحكومة المساومة بشأن رواتب الموظفين “.انتهى/ 25د

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