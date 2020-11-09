الحشد الشعبي يفجر نفقا لداعش ويعثر على مقبرة جماعية في مكحول

2020/11/09 | 13:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تفجير نفق لتنظيم “ داعش” الاجرامي في جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 31 بالحشد الشعبي، الاثنين، نفقا لداعش في جبال مكحول تضم مواد غذائية ولوجستية”.وأضاف البيان، أن “اللواء عثر اثناء تقدمه على مقبرة خاصة بقتلى داعش الارهابي في نفس المنطقة”.



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