إيجاز أمني بنتائج عملية تطهير سلسلة جبال ’’الخانوكة ومكحول’’

2020/11/09 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أوجزت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، نتائج عملية تطهير سلسلة جبال "الخانوكة ومكحول"، في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد مباشر القطعات الامنية صباح يوم امس الاحد، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، ومن خلال قيادة القوات البرية المتمثلة بقيادة عمليات ( صلاح الدين- نينوى ) والقطعات الملحقة بها (لواء القوات الخاص الثاني - ولواء المشاة الالي /37 الفرقة المدرعة التاسعة - فوج استطلاع الفرقة المدرعة التاسعة) بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير سلسلة جبال الخانوكة ومكحول كانت النتائج وفي محور قيادة القوات البرية، العثور على 5 انفاق وقد تم تدميرها، وعثرت على 5 اوكار اثنين منها تحتوي تجهيزات من بينها تجهيزات عسكرية وقدت تمت معالجتها، والعثور على عبوة ناسفة جرى معالجتها ايضا".

وأضافت، أن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين عثرت على 3 انفاق وقد تم تدميرها، وعثرت على عبوتين ناسفتين جرى معالجتهما وتفكيكها من قبل هندسة شرطة صلاح الدين".

وأوضح البيان أن "قطعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع فقد تمكنت من العثور على مدفع ما يسمى جهنم مع صاروخ وقاعدة رشاشة 14.5 ملم و6 عبوات ناسفة وركيزة رشاشة 12.7 مع القاعدة ومنصة اطلاق صواريخ ونفقين ، فضلا عن العثور على 3 ركائز هاون و4 قواعد مدفع 23 ملم و3 قواعد هاون و 10 قنابر هاون عيار 120 ملم ووكر و3عبوات ناسفة ونفق طولة (25) متراً حيث تم التعامل معها اصوليا".

وتابعت الخلية، أن "قطعات الحشد الشعبي تمكنت من العثور على عبوتين ناسفتين و11 نفقاً في منطقة جبال مكحول ووكر وقد تمت تدميرها من قبل مفرزة هندسة الحشد كما عثرت على صاروخ RBG7، وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة على الية تابعة الى اللواء السادس بالحشد الشعبي ، مما ادى الى اصابة احد عناصر الحشد ، تم نقل الى المستشفلى لتلقي العلاج".

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