قائممقام سنجار يتهم حزب العمال الكردستاني بمنع تنفيذ اتفاق سنجار

2020/11/09 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اتهم قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، الإثنين، (09 تشرين الثاني، 2020)، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء منع تنفيذ اتفاق سنجار بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية، الخاص بتسوية الأوضاع في القضاء.

وقال خليل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حزب العمال الكردستاني بات ينفذ اعمالا اجرامية لمنع تنفيذ اتفاق سنجار القاضي بإخراج الفصائل المسلحة غير الشرعية من القضاء".

اضاف، أن "الحزب يمتلك السجون السرية ويقوم بعمليات اغتيال بحق المعارضين له"، مبينا أن "الإيزيدين والعوائل النازحة يريدون تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت للعودة إلى منازلهم وإنهاء معاناة النزوح".

وطالب خليل الحكومة المركزية بـ"تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج الفصائل المسلحة بما فيها حزب العمال والجهات المرتبطة به".

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، اتهم السبت (17 تشرين الأول 2020)، بتنفيذ عمليات الاغتيالات الأخيرة في قضاء سنجار، فيما طالب بالاسراع بتطبيق اتفاق بغداد وأربيل بشأن التطبيع.

وقال زيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن تسوية الأوضاع في سنجار سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة".

وأضاف، أن "الاغتيالات الأخيرة في القضاء تقوم بها الجهات الخارجة عن القانون والتابعة لحزب العمال الكردستاني".

وأوضح عضو الديمقراطي أنه "يجب الإسراع بتنفيذ الاتفاق وإعادة العوائل النازحة وطرد حزب العمال وجميع الجهات الخارجة عن القانون".

وأشار إلى أن "هنالك اتفاقا سياسيا مع الحكومة الاتحادية على تولي خدر رش درويش وهو شخصية إيزيدية معروفة في سنجار منصب قائممقام القضاء والبدء بإعادة تسوية الأمور الإدارية بالتشاور مع بغداد وإدارة محافظة نينوى".

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