القبض على مطلوبين بعملية تفتيش في منطقة العدل بميسان

2020/11/09 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن القاء القبض على مطلوبين للقضاء بعملية تفتيش في منطقة العدل بمحافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "شرعت قوة من الفوج الثالث اللواء الاول في فرقة الرد السريع، صباح اليوم، بتفتيش منطقة العدل بمحافظة ميسان ضمن عمليات فرض القانون ونزع السلاح غير المرخص وألقاء القبض على مطلوبين للقضاء".

واضافت الخلية، انه تم "العثور ايضا على قطعتين سلاح كلاشنكوف، تم ضبطهما".





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