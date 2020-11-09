مقتل 6 ارهابيين في قرجوخ

واوضح رشاد كلالي مسؤول لجنة تنظيمات مخمور للإتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia: ان طائرات التحالف الدولي قصفت اليوم، مناطق في جبل قرجوخ ما ادى الى مقتل 6 ارهابيين، موضحا، ان الجثث مازالت في مكانها.
واضاف: ان القوات الفرنسية ضمن التحالف الدولي انتشرت بدورها بمناطق شرق مخمور، مرجحا بدء عملياتها قريبا، مؤكدا اهمية وضرورة تواجد تلك القوات المدعومة جوا لدحر الارهابيين في المنطقة.
PUKmedia خاص
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