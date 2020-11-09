مقتل 6 ارهابيين في قرجوخ

2020/11/09 | 13:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات التحالف الدولي عملياتها العسكرية بمناطق مخمور، فيما ادى احدث قصف الى مقتل 6 ارهابيين في جبل قرجوخ.

واوضح رشاد كلالي مسؤول لجنة تنظيمات مخمور للإتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia: ان طائرات التحالف الدولي قصفت اليوم، مناطق في جبل قرجوخ ما ادى الى مقتل 6 ارهابيين، موضحا، ان الجثث مازالت في مكانها.

واضاف: ان القوات الفرنسية ضمن التحالف الدولي انتشرت بدورها بمناطق شرق مخمور، مرجحا بدء عملياتها قريبا، مؤكدا اهمية وضرورة تواجد تلك القوات المدعومة جوا لدحر الارهابيين في المنطقة.

PUKmedia خاص‌

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