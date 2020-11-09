2020/11/09 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

926 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف السيناتور الجمهوري البارز، تيد كروز، أن الرئيس، دونالد ترمب، لا تزال أمامه فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية والبقاء في البيت الأبيض أربعة سنوات أخرى، متوقعا أن تصل المعارك القانونية الحالية بشأن فرز الأصوات واحتسابها إلى المحكمة الدستورية العليا.

ونقل موقع "فوكس نيوز" عن السيناتور الجمهوري، قوله في تصريحات صحفية، "أعتقد أن الرئيس ترمب لا يزال أمامه فرصة للفوز النصر عن طريق احتساب جميع الأصوات القانونية التي جرى الإدلاء بها، وبعدم أي أصوات دخلت صناديق الاقتراع بطرق احتيالية أو غير قانونية".

وطرح السيناتور تيد كروز، مثالا على خطأ وقع في إحدى مقاطعات ولاية ميشيغان، حيث جرى فرز عدة آلاف من أصوات ترمب على أنها أصوات لصالح منافسة الديمقراطي جو بايدن.

وأشار إلى أن "نفس برنامج عد الأصوات يستخدم في 47 مقاطعة في جميع أنحاء ميشيغان" ، مبينا ان "هذا يحتاج إلى فحص وتدقيق، فمن الصعب معرفة الحقيقة بسهولة، ويمكن أن يصل الأمر إلى إلى المحكمة العليا الأميركية".

وأثار كروز في معرض حديثه، قضية جورج بوش ضد منافسة الديمقراطي آل غور في انتخابات العام 2000، والتي الأول بعد حكم قضائي، حيث قال "أتوقع أن يتم تنفيذ عملية مماثلة هنا، على الرغم من محاولة وسائل الإعلام إخبار الجميع بالاستسلام ، والعودة إلى المنزل، وهذه ليست الطريقة التي ينبغي العمل بها.



نحن بحاجة إلى اتباع القانون".

جدير بالذكر ان السيناتور تيد كروز، كان قد احتل المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لرئاسة أميركا خلف دونالد ترمب في العام 2019، ولو فاز بها في ذلك الوقت لربما كان هو القاطن في البيت الأبيض حاليا وينافس على ولاية ثانية ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناتور جمهوري: ترمب قد يبقى في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناتور جمهوري: ترمب قد يبقى في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).