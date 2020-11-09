النزاهة تكشف عن نتائج (صادمة) بشأن تأهيل جزرة وسطية في الديوانية

2020/11/09 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت هيئة النزاهة، الاثنين، ان النتائج الأولية حول تأهيل الجزرة الوسطية في شارع المصورين بالديوانية، أظهرت أن العمل غير منجز ويفتقر إلى أيسر المواصفات والشروط الفنية، مشيرة الى عدم وجود كشف معد لعملية التأهيل لدى بلدية المحافظة.

وقال الهيئة في بيان لها، اليوم (9 تشرين الثاني 2020) أنه "بعد استجابتها السريعة لما أثير حول مشروع تأهيل الجزرة الوسطية لشارع المصورين في محافظة الديوانية من مزاعم فساد ومخالفات للشروط الفنية تم تأليف فريق عمل؛ للوقوف على تلك المزاعم والتوجه السريع إلى موقع العمل".

واضاف أن "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وفي معرض حديثه عن إجراءات فريقه، أكد توصله إلى أن مديرية بلدية الديوانية شعبة الحدائق والمتنزهات قامت بالعمل على تأهيل الجزرة الوسطية لشارع المصورين الكائن في مركز مدينة الديوانية"، مبينا أن "تحريات الفريق قادت إلى أن العمل غير منجز ويفتقر إلى أيسر المواصفات والشروط الفنية".

واوضح أن "الفريق رصد استخدام مواد مستعملة، ومنها الطابوق، والحجر المستخدم عبارة عن (قطع صغيرة وأنصاف) مكدس مقابل بناية المحافظة القديمة، فيما لاحظ أن أعمدة الإنارة التي تم صبها مثبتة بدون (حدل وصبة أرضية) ولم يستخدم فيها مانع للرطوبة، حيث كان التثبيت على الأرض الترابية بشكل مباشر، وأن حجم الصبة لا يتجاوز (15 سم)".

واشار الى أن "الفريق انتقل بعد ذلك إلى مقر مديرية بلدية الديوانية؛ للتحري عن موضوع البلاغ، وبعد الاطلاع على معاملة الصرف تبين عدم وجود كشف معد لتنفيذ العمل وأن هناك طلب شراء ووصلا لشراء حجر "حلان قجم".

وأوصى الفريق "بإيداع المعلومات المرصودة والتحريات الأولية رفقة مستندات الإخراج ووصولات واستمارات الشراء لدى شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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