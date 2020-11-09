الهرب من منزل الحريم - مذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون 4 و5 / 8 - مؤيد عبد الستار

2020/11/09 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار ترجمة موجزة وعرض لمذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون التي تزوجت من الشاب الافغاني عاصم خان ابن رئيس وزراء افغانستان في عهد الملك حبيب الله وأصبح اسمها رورا عاصم خان .4فجأة توقف القطار،نظرت الى الخارج شاهدت مئات القردة قريبة من القطار على ضفة النهر،بعضها استلقى في الشمس والبعض يلعب على شاطئ النهر في المياه،وبعضها يخشى الماء فيتناول بضع قطرات باصابعه وينثرها على صدرة وبطنه .بسبب انتشا ......





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