رأسمالية القرن الواحد والعشرين، على ضوء أزمة 2008 و أزمة -كوفيد 19- - الطاهر المعز

2020/11/09 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تعتمد الإمبريالية الأمريكية، وهي لا تزال الإمبريالية الأقوى، في هيمنتها على مجموعة أدوات مثل الدّولار، والهيمنة على عمليات التحويلات المالية الدّولية، وعلى مؤسسات "بريتن وودز"، وخاصّة على القوة العسكرية الأمريكية التي تفوق مجموع قوة الدّول الأخرى، بالإضافة إلى قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتمتلك الولايات المتحدة نحو ثمانمائة قاعدة عسكرية، منتشرة في أنحاء العالم...



بدأ انحدار قُوّة الإمبريالية ......





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