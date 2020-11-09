آمال بمزيد من إجراءات التحفيز.. أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرين

2020/11/09 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، لأعلى مستوى في شهرين تقريبا، مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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