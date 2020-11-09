فائق الشيخ يرد على ظريف: نريد التعاون من أجل مصالحنا.. لكن ابعدوا ’مليشياتكم’

2020/11/09 | 13:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ردّ النائب فائق الشيخ علي، الإثنين، على تغريدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التي أشار فيها إلى أن إيران مستعدة لمد يدها إلى ’جارها’ في سبيل ’المصالح المشتركة’، بعد خسارة دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.



وقال الشيخ علي في تدوينة تابعها "ناس"، (9 تشرين الثاني 2020)، "معالي وزير خارجية إيران المحترم، لا شكّ في أننا باقون، وإلى الأبد، ونعترف بأننا في العراق الآن ضعفاء..



فلم نعد كما كنا أيام نبوخذنصّر أو صدام حسين".

وأضاف، "نرغب فعلا في مدِّ أيادي التعاون لتحقيق مصالحنا المشتركة..



ولكن ليس لتحقيق مصلحة إيران فقط من خلال ميليشياتها القذرة في بلدنا".

وكانت تدوينة الشيخ علي رداً على تدوينة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التي قال فيها، " رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون، الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال".

وأضاف فيها، "نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا، وندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات، معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا".

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