2020/11/09 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت محكمة الجنايات في محافظة كركوك يوم الاثنين حكما بالسجن المؤبد على متهمين اثنين إثر إدانتهما باغتصاب امرأة كوردية معاقة في حادث أثار ردود فعل غاضبة بأرجاء البلاد.وجاء في وثيقة الحكم الصادرة من المحكمة وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المحكمة أدانت المتهمين ابراهيم روكان حسن محمد وإبراهيم محمد شاكر صابر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم على مغتصبي المرأة الكردية المعاقة في كركوك المركز الخبري الوطني.

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