2020/11/09 | 13:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انعقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل لمناقشة الأوضاع في الإقليم على ضوء الهجمات الأخيرة لحزب العمال الكوردستاني على قوات الإقليم.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان مقتضب إن اجتماع الحزبين بدأ بإشراف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مقر الرئاسة بأربيل.

ولم يدل البيان بمزيد من التوضيح.

ومن المنتظر أن يناقش اجتماع الحزبين الهجمات الأخيرة لحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا على البيشمركة وقوات أمنية أخرى في الإقليم ما أوقع ضحية وعدة إصابات الأسبوع الماضي.

كما سيناقش الحزبان الأوضاع الداخلية في الإقليم والتحضيرات للانتخابات البرلمانية المقبلة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع بين البارتي واليكتي لبحث تداعيات هجمات pkk 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع بين البارتي واليكتي لبحث تداعيات هجمات pkk) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع بين البارتي واليكتي لبحث تداعيات هجمات pkk) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).