2020/11/09 | 13:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عد الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الاثنين، استهدف منطقة الرضوانية في بغداد، بأنه يؤشر عودة تنامي نشاط داعش والعصابات الاجرامية.وقال الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحادث الارهابي الذي استهدف منطقة الرضوانية ليلة أمس يؤشر عودة تنامي نشاط داعش والعصابات الاجرامية”.وأضاف، “العراق بحاجة الى المزيد من الجهد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الاسلامي: استهدف الرضوانية يؤشر عودة تنامي داعش والعصابات الاجرامية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الاسلامي: استهدف الرضوانية يؤشر عودة تنامي داعش والعصابات الاجرامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).