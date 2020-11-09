انطلاق أول خطوة تجاه الوصول لـ”الكنز الثمين” في إحدى صحاري العراق.. متروك منذ ثمانينات القرن الماضي

2020/11/09 | 14:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الاثنين، عن صدور تخويل امني من قيادة العمليات المشتركة لمباشرة شركة الاستكشافات النفطية بمهام عملها في المناطق الغربية .

وقال الطرموز في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، إن “قيادة العمليات المشتركة خولت بكتاب رسمي شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط بالموافقة باجراء عمليات التنقيب على حقول النفط والغاز في المناطق الغربية بحماية امنية لكوادر الشركة المعنية “.

واضاف ان” الفرق الزلزالية لم تباشر عمليات المسح في المناطق الغربية لحين الحصول على موافقات امنية من قيادة عمليات الانبار للبدء بمهام عملية التنقيب عن النفط ، مبينا ان” القوات الامنية اكدت للشركة المعنية عزمها على توفير كافة الاجواء الامنية لنجاح مهمة الشركة في عمليات التنقيب”.

وأوضح الطرموز، أن “مناطق التنقيب امنة ولا يوجد اي تهديدات ارهابية بفضل الانتشار الامني الكبير في عموم مدن الانبار”، مؤكدا ان “الايام القليلة المقبلة سوف تشهد وصول الفرق الزلزالية للمباشرة بمهام عملها في المناطق الغربية “.

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة النفط انطلاق اعمال التنقيب في الانبار مستهلة الحديث بجملة: “ثروة واعدة تحت الارض، وجهود مخلصة تستكشفها”، مؤكدة أن “شركة الاستكشافات النفطية تبدأ رحلة أستكشاف الرقع والمكامن النفطية والغازية في محافظة الانبار”.

مليار متر مكعب من الغاز

وفي وقت سابق أعلنت محافظة الأنبار، أستكشاف اكثر من مليار متر مكعب من الغاز في 7 حقول منتشرة في عدد من مناطق المحافظة.

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، إن “عمليات التنقيب والاستكشاف في المحافظة استؤنفت بعد استتباب الاوضاع الامنية فيها.

وأضاف: “الكميات المكتشفة مؤخرا من شأنها ان تشجع على دخول الشركات العملاقة للبدء باستخراج الغاز”.

ولفت الى ان تلك الكميات من الغاز تتوزع “بين حقول عكاز والريشة والرطبة ووادي ابو شامات والكيلو 160 ووادي النخيب”، مشيراً الى أن استثمار هذه الكميات سيسهم “في توفير فرص عمل وتطوير الصناعة الغازية بشكل يضاهي ما موجود في الدول المتقدمة”.

مخزون من ثمانينات القرن الماضي

وتمتلك محافظة الأنبار التي تقع غرب البلاد عددا من المناطق النفطية والغازية التي تعود فترة اكتشافها إلى ثمانينيات القرن الماضي، غير أن فكرة الإبقاء عليها ضمن المخزون الاحتياطي للدولة ظلت مستمرة لحين الغزو الأميركي للعراق، قبل أن يتم طرح أبرز حقول المحافظة وهو حقل عكاز للاستثمار وفازت بعقده شركة كوكاز الكورية وباشرت الاستثمار فيه، لكن احتلال تنظيم داعش المحافظة أدى إلى انسحاب الشركة.

وتمتلك الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق، والحدودية مع السعودية والأردن وسورية، عدة مناطق نفطية وغازية، أبرزها حقل عكاز الذي يتربع وسط صحراء الأنبار المحيطة بمدينة القائم، وعلى مقربة من الحدود العراقية السورية، ويقدر احتياطيه من الخام بنحو 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافه عام 1981 قبل أن يتم اكتشاف النفط في الحقل ذاته عام 1983 وبكميات ضخمة تراوح تقديراتها بين مليار ومليار ونصف مليار برميل.

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