الغانمي يوجه بتكثيف عمل لجان متابعة مراكز التوقيف والاحتجاز  في جميع المحافظات

2020/11/09 | 14:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، بتكثيف عمل لجان متابعة مراكز التوقيف والاحتجاز في جميع المحافظات.

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