السيد عمار الحكيم: هجوم الرضوانية يستدعي لسد ثغرات حزام بغداد لتلافي انتكاسة أمنية

2020/11/09 | 14:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، من تداعيات هجوم منطقة الرضوانية جنوب غربي العاصمة بغداد.

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