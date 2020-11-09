اعتقال عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في بغداد 

2020/11/09 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال حصيلة ممارساتها الأمنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وبينت المديرية في بيان تلقته “تقدم” ان “مفارز مكتب اجرام المدائن ألقت القبض على متهم بقضايا الإغتصاب، فيما تمكن مكتب مكافحة اجرام ابي غريب من القاء القبض على متهم آخر مطلوب بجريمة خطف، في وقت تمكن مكتب مكافحة الاتجار بالبشر/ قسم الرصافة من إلقاء القبض على متهم بقضايا الاتجار بالبشر”.

واشارت المديرية إلى “تمكن مفارزها ومكاتبها في العاصمة من القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ودراجات التك تك، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات، ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة”.

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