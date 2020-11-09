اجتماع في وزارة النقل للتفاوض مع دايو لبدء العمل بإنشاء ميناء الفاو

2020/11/09 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عُقد اجتماع في وزارة النقل للتفاوض مع الشركة الكورية لبدء العمل بإنشاء ميناء الفاو الكبير.

وذكرت مصادر حكومية لوكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، أنه" بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماع في وزارة النقل للتفاوض مع الشركة الكورية لبدء العمل بإنشاء ميناء الفاو الكبير".

واضافت المصادر أن" الاجواء ايجابية وهناك امكانية للتوصل لاتفاق بشأن الشروع بالعمل ".

واوضحت المصادر أن" اجتماع عقد امس تراسه الكاظمي مع وزير النقل والجهات المعنية حثهم على العمل باقصى الجهود لازالة كافة المعوقات من اجل انهاء مرحلة التفاوض والبدء بالعمل" .

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