التطبيعية تخرج بعدة توصيات للجنة النسوية

2020/11/09 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد ..

اجتمعتْ اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية مع اللجنة النسوية لكرة القدم من أجل الخروج بتوصيات تخدم واقع الكرة النسوية.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاجتماع حضرَه نائب رئيس الهيأة التطبيعية، شامل كامل ووسام صليوة، عضو اللجنة الفنية والتطوير، ورئيسة اللحنة النسوية، ازهار محمد، ورئيس واعضاء اللجنة”.

واوضحت أنه “تمَ، خلال الاجتماع، الخروج بعددٍ من التوصيات والقرارات، اهمها تقديم الدعم الكبير لإقامة الدوري الخاص بالكرة النسوية المزمع إقامته قريبا، وضرورة الاهتمام به من أجل بناء قاعدة مهمة.



كما تم أيضا التأكيد على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية، وخاصة المشاركة في البطولات الاسيوية، من خلال تقديم مدربين على مستوى عالٍ وفقا لضوابط اللجنة الفنية والتطوير”.وبينت “تم الاتفاق، من خلال الاجتماع، على اعتماد منهاج طويل الأمد لتطوير واقع الكرة النسوية يمتد من سنة حتى ثلاث سنوات مقبلة”.واكملت ان “اللجنة الفنية وافقت على فتح مركز للموهوبات خاص بالكرة النسوية بعد مصادقة الهيأة التطبيعية على ذلك، كما تمتْ الموافقة على تسمية منسقةٍ ممثلة عن إقليم كردستان في اللجنة النسوية”.



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